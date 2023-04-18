استطلاع: 67% من الأمريكيين يرفضون تدخل الكونجرس فى تحقيقات ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

قال ثلثا المستجيبين في استطلاع جديد لـشبكة سي بي اس الأمريكية، إن الكونجرس لا ينبغي أن يتدخل في التحقيقات القانونية الأخيرة المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وجد الاستطلاع، أن 67% من المستجيبين قالوا إن مشرعي الحزب الجمهوري يجب ألا يتدخلوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق ترامب، في حين قال 33% من المشاركين في الاستطلاع إن على المشرعين الجمهوريين بذل جهد لوقف تحقيقات إنفاذ القانون مع ترامب.

وبحسب الشبكة الأمريكية، كان هناك انقسام حاد على طول الخطوط الحزبية، حيث قال ما يقرب من 6 من كل 10 مشاركين جمهوريين ما يعادل 56% إنه يجب على مشرعي الحزب الجمهوري التدخل في تحقيقات إنفاذ القانون بشأن ترامب ، مقارنة بـ 21 % من الديمقراطيين و 21 % من المستقلين.

وقال ما يقرب من ثمانية من كل 10 مشاركين ديمقراطيين (79 %) إن التحقيقات القانونية بشأن ترامب يجب أن تأخذ مجراها ، مقارنة بـ 73 % من المستقلين و 44 % من الجمهوريين ، وفقًا للاستطلاع.

يأتي الاستطلاع في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذي أعلن عن حملته الرئاسية الثالثة في منزله في مارالاجو نوفمبر الماضي، اول رئيس حالى او سابق يتم اتهامه جنائيا بعد ان وجهت اليه لائحة اتهام في مدينة نيويورك هذا الشهر.

واتُهم ترامب فيما يتعلق بدفع محاميه السابق ، مايكل كوهين اموال لممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات 2016 لإسكات مزاعمها بأن الاثنين كانا على علاقة غرامية ، وهو ما ينفيه ترامب.

ودفع ترامب ، الذي يواجه 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية في مانهاتن ، بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه أثناء محاكمته.