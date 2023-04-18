اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استسلام نحو 100 فرد من ميليشيات "كوديكو" و"الجبهة القومية" طواعية بالكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:30 م
استسلام نحو 100 فرد من ميليشيات "كوديكو" و"الجبهة القومية" طواعية بالكونغو الديمقراطية مسلحين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد مسئولون محليون في إقليم "إيتوري"، بشرق الكونغو الديمقراطية، بأن ما يقرب من 100 فرد ينتسبون لميليشيات "تعاونية من أجل الكونغو (كوديكو)" و"الجبهة القومية والتكاملية" أعلنوا استسلامهم طواعية وإلقاء سلاحهم خلال مراسم إطلاق "عملية نزع السلاح" في إقليم "إيتوري".

وجرى إطلاق عملية "نزع السلاح"، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المجتمعي والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال احتفال رسمي أقيم أمس في "ديانجو"، الواقعة على بعد 10 كم من "بونيا" عاصمة إقليم "إيتوري"، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأشار حاكم إقليم "إيتوري"، الجنرال جوني لوبويا نكازاما، إلى أن حوالي 100 مقاتل سابق من مليشيات "كوديكو" و"الجبهة القومية والتكاملية" أعلنوا إلقاء السلاح وبينهم فتيات صغيرات. 

وقال حاكم "إيتوري"، الذي تلقى كبادرة رمزية سلاحين من زعيمين من مليشيات "كوديكو" المسلحة و"الجبهة القومية والتكاملية"، إن "دماء المواطنين الأبرياء تدفقت أكثر من اللازم في إيتوري".

وأشار إلى أن "الوقت قد حان لإرساء السلام"، مطالبا باقي المقاتلين المنتسبين للمجموعتين المتمردتين بالامتثال لعملية نزع السلاح والانضمام إلى رفاقهم الذين اختاروا "طريق الصواب".

وأضاف حاكم "إيتوري" أن هناك خمس خيام على الأقل، تضم مختلف إدارات برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المجتمعي والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أقيمت في "ديانجو" لاستقبال الراغبين في نزع السلاح والتسريح.

وشارك في الاحتفال عدد من المسئولين العسكريين والمدنيين في إقليم "إيتوري" إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في الكونغو الديمقراطية بينهم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

تجدر الإشارة إلى أن مليشيات "كوديكو" شنت هجوما، قبل أيام، استهدف إحدى قرى إقليم "إيتوري"؛ مما أسفر عن مقتل 48 شخصا فضلا عن إحراق ونهب 150 منزلا ومتجرا.

 


مليشيات كوديكو

الكونغو الديمقراطية

الجبهة القومية والتكاملية

ديانجو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة