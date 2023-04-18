"استخدمنا أكسجين ولحام".. اعترافات لصوص كوبري المحمودية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

لجأ لصوص لسرقة كوبري المحمودية، بعدما وضعوا خطط ماكرة للاستيلاء على الحديد، عن طريق قطع كمرة حديد أسفل القاعدة الخرسانية للكوبرى وتجزئتها إلى جزئيين باستخدام "2 قارب صيد – أسطوانة أكسجين – لمبة لحام" وبيعها لدى عميلهم "تاجر خردة مقيم بدائرة المركز" وفقا لاعترافاتهم.

وكشفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة من محامى مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، باكتشاف موظف بإحدى الهيئات الحكومية من فك جزئيين من أحد الكباري بدائرة المركز أحدهما موجود أسفل الكوبرى والجزء الثاني سقط بمياه ترعة المحمودية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرروا بقيامهم بقطع كمرة حديد أسفل القاعدة الخرسانية للكوبرى وتجزئتها إلى جزئيين باستخدام "2 قارب صيد – أسطوانة أكسجين – لمبة لحام" وبيعها لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه والكمرة الحديد، وأرشدوا عن الأدوات المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.