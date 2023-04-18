إيلون ماسك يحذر من التطور السريع للذكاء الاصطناعى: سيدمر الحضارة

كتبت: نهال أبو السعود

حذر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر ومالك تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لابحاث الفضاء، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن ، من الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي لـتدمير الحضارة، على الرغم من استمرار استثماراته في نمو التقنية الجديدة عن طريق العديد من شركاته.

قال ايلون ماسك: "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة ، على سبيل المثال ، من سوء إدارة تصميم الطائرات أو صيانة الإنتاج أو الإنتاج السيئ للسيارة ، بمعنى أنه ينطوي على إمكانات - مهما كانت صغيرة لكنها غير تافهة"

وحذر ماسك مؤخرًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسط انتشار منتجات الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام للمستهلكين، بما في ذلك من عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Microsoft، حيث انضم الشهر الماضي إلى مجموعة من رواد التكنولوجيا الآخرين في توقيع خطاب يدعو إلى التوقف لمدة ستة أشهر في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي الذي وصفوه بانه "خرج عن السيطرة"

وأكد الملياردير الامريكي إنه يدعم التنظيم الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من أنه "ليس من الممتع أن يتم تنظيمه"، وأضاف إنه بمجرد أن "يصبح الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة" ، قد يكون فات الأوان لوضع اللوائح.

وقال: "يجب أن تبدأ الوكالة التنظيمية بمجموعة تسعى في البداية إلى الحصول على نظرة ثاقبة في الذكاء الاصطناعي ، ثم تلتمس الرأي من الصناعة، ثم تقترح وضع القواعد".

وخلال المقابلة، تحدث ماسك عن ملكيته لموقع تويتر - الذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار ، ودخل في جدل منذ ذلك الحين، وقال : "اعتقدت أنه من المحتمل أن تكون هناك بعض ردود الفعل السلبية" ، مشيرًا إلى أن الجمهور سيقرر في النهاية مستقبل التطبيق.