إيطاليا تعثر على 2 طن من الكوكايين داخل عبوات تطفو فى البحر قبالة صقلية

فاطمة شوقى

عثرت الشرطة الإيطالية على 2 طن من الكوكايين تطفو فى البحر المتوسط فى عبوات مقاومة للماء بالقرب من جزيرة صقلية الجنوبية، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الشرطة إلى أنه تبلغ قيمة الشحنة التى تم العثور عليها حوالى 400 مليون يورو، وهى عبارة عن 70 عبوة، محكمة الإغلاق، موضوعة في شبكة صيد بحبال سميكة مع موقع ونظام إشارات ضوئية، وكل عبوة تحتوي على 1600 قطعة من الكوكايين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تحديد مكان الشحنة واستعادتها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة البحر الأبيض المتوسط، وقالت الشرطة في بيان "كانت واحدة من أكبر عمليات ضبط مخدرات في البلاد".

وبشأن وجهة المخدرات ، أشارت الشرطة إلى أن "المخدرات ألقيت على الأرجح في البحر بواسطة سفينة شحن ليتم استعادتها لاحقًا ونقلها إلى البر الرئيسي".

وأوضحت الصحيفة أنه حدث شيء مشابه في فرنسا في بداية الشهر الماضي ، عندما تم العثور على عدة أكياس بها 850 كيلوجرامًا من الكوكايين على شاطئ ريفيل، في منطقة نورماندي الفرنسية.

بعد أيام من هذا الاكتشاف ، على بعد 15 كيلومترًا شمالًا ، بالقرب من فيك سور مير ، على بعد 20 كيلومترًا من مدينة شيربورج ، ظهرت أكياس الكوكايين الجديدة.

يتم التحكم في تهريب المخدرات في أوروبا إلى حد كبير من قبل ندارنجيتا ، منظمة المافيا التي انتشرت من كالابريا الأصلية إلى معظم إيطاليا وحتى إلى العديد من البلدان الأوروبية والأمريكية.