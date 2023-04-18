اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:12 م
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إصابة 8 فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:44 م
إصابة 8 فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين - أرشيفية
وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحدات خاصة "مستعربون"، اليوم الثلاثاء، مخيم "جنين" في شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن "الاقتحام تم من أجل اعتقال مطلوبين لدى إسرائيل".

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "تعمل حالياً في مخيم جنين وسيعلن عن التفاصيل لاحقاً".

وأضاف شهود عيان في جنين إن "الجيش الاسرائيلي حاصر منزلاً هناك" قبل أن ينسحب، من دون معرفة المزيد من التفاصيل.

 


 


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

مخيم جنين

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