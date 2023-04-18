اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:01 م
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إصابة شخص فى حريق اشتعل داخل شقة سكنية بالوراق

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:43 م
إصابة شخص فى حريق اشتعل داخل شقة سكنية بالوراق السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الوراق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بشارع كورنيش النيل في الوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة أحد المقيمين بالشقة، وتم نقل المصاب لمستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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