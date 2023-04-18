اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:10 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا حادث تصادم توك توك
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم توك توك مع عربة كارو بمنطقة الطواب في مدنية قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين، في حادث تصادم توك توك مع عربة كارو بمنطقة الطواب في مدنية قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المصابين إلي مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.
 
 
 
 
 
 

 


حادث تصادم

إصابة شخصين

مركز قوص

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة