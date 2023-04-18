إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم توك توك مع عربة كارو بمنطقة الطواب في مدنية قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين، في حادث تصادم توك توك مع عربة كارو بمنطقة الطواب في مدنية قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المصابين إلي مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.
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