إصابة سيدة فى انهيار شرفة بعقار قديم فى الإسكندرية

شهدت منطقة الساعة شرق محافظة الإسكندرية، إصابة سيدة إثر إنهيار شرفتى عقار قديم عقب تواجدها في بلكونة شقتها بمحل الواقعة، وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات حي المنتزه أول، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط شرفتي عقار قديم بمنطقة الساعة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص، أن عقار قديم انهارات منه إجزاء من شرفتي عقار قديم في أدوار متكررة بالعقار محل البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلي صعيد آخر، شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة اليقظة، ومواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الـ500 حيث تم فك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت إزالة عدد 3 حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة الكينج الجديدة والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة الناصرية خلف شركة المياه والتحفظ على كمية من الأخشاب، فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية حبون.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أعمدة بالدور الأرضى بأحد العقارات بشارع عيد منطقة أبو تلات وكذا إزالة أعمدة بالدور الأول علوى بشارع الصفا منطقة أبو تلات بحرى.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 32 ش المعز محرم بك والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء فضلا عن إزالة أسوار من الطوب بأعلي سطح العقار الكائن رقم 19 ش الجوهري الحضرة الجديدة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أسوار بعزبة الروضة وعزبة الكوبانية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.



