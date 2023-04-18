اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:32 م
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إخماد حريق سيارة نقل بعد انقلابها بالطريق الصحراوى فى الجيزة.. صور

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:53 م
إخماد حريق سيارة نقل بعد انقلابها بالطريق الصحراوى فى الجيزة.. صور الحادث
عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بسبب حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بالجيزة بعد اشتعال النيران بها ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق واشتعال النيران بها ونتج إصابة شخص ونقل إلى المستشفى.

انقلاب تريلا

اخبار الحوادث

حريق سيارة

امن الجيزة



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