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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:56 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ183 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:00 م
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ183 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 183 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.
 
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و661 دبابة و7 آلاف و98 من المركبات المدرعة و2810 من النظم المدفعية و538 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و285 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و676 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 330 من المعدات الخاصة".
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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