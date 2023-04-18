أشهر القضاة.. المستشار محمد فتحي نجيب رائد العدالة ورئيس الدستورية العليا الأسبق

كتبت أمنية الموجى

المستشار محمد فتحي نجيب، أحد الأيادي الخفية التي ساهمت في إثبات حق مصر في استرداد طابا عام 1988، فهو من مواليد القاهرة يونيو 1938، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، وحصل علي دبلوم الاقتصاد السياسي دور أكتوبر عام 1959 جامعة القاهرة، ودبلوم القانون العام دور أكتوبر عام 1960 جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي عام 1972 ـ بتقدير جيد ـ جامعة السوربون بفرنسا.

تدرج المستشار نجيب في عمله في القضاء منذ تعيينه معاونًا للنيابة العام عام 1959 إلي أن أصبح رئيسًا لمحكمة النقض فى 17 يوليو 2001، ثم رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين رئيسًا للمحكمة الدستوريه العليا فى سبتمبر 2001.

المستشار محمد فتحي نجيب أحد أعضاء هيئة الدفاع المصرية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم فى قضية طابا فى جنيف والتى استطاعت أن تثبت حق مصر فى استرداد طابا عام 1988، فيعد المستشار فتحى نجيب رائدا للعدالة المصرية، شارك فى سن العديد من القوانين الدستورية كواحد من أهم السلطات القانونية فى مصر، ومن هذه القوانين قانون التحكيم، قانون الملكية الفكرية، والقانون التجارى.

المستشار نجيب كان عضوًا فى وفد مصر الذى ناقش أكثر من 30 اتفاقًا قضائيًا عالميًا، وتوفى فى التاسع من أغسطس 2003 عن عمر يناهز الخامسة والستين، مُنح وشاح النيل لاسمه بعد وفاته من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 26 أغسطس 2003 والذي تسلمه نجله خالد محمد فتحي نجيب.