أسعار الذهب فى التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2400 جنيه

كتب إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، للصعود مرة أخرى بحوالى 60 جنيها للجرام، عقب عودة الارتفاع للذهب عالمياً لمستوى فوق 2000 دولار ما ينعكس على سعر الذهب بمصر فى التعاملات الفورية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2400 جنيها لأول مرة فى التاريخ.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2400 جنيها.

عيار 18 يسجل 2057 جنيها.

عيار 24 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 19200 جنيها.

أونصة الذهب 2004 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6857 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13715 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27430 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 54860 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 85307 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

أسعار الذهب عالمياً

على المستوى العالمي عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليستغل تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق مقابل العملات، وذلك بعد جلستين من الخسائر تعرض لها المعدن النفيس، حيث تسعى الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي وفق جولد بيليون.

شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2000.69 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1981.06 دولار للأونصة.

بالرغم من الهبوط الذي سيطر على أسعار الذهب لجلستين متتاليتين إلا أن الأسعار ظلت مستقرة فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، وهو ما يؤكد على استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد وأن التذبذب الذي تشهده أسواق الذهب حالياً لا يزال في نطاق التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع القوية التي بدأت منذ شهر مارس.

أسعار الذهب انخفضت من أعلى مستوى في 13 عام عند 2048.76 دولار للأونصة الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45 دولار بسبب تعافي الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد الذهب أقوى موجة شراء في أربعة أسابيع منذ منتصف عام 2019. يأتي هذا مع تغير في التوقعات الخاصة بالفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر.