اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:21 ص
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء.. الطماطم تبدأ من 4.5 جنيه والبطاطس من 4 جنيهات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء.. الطماطم تبدأ من 4.5 جنيه والبطاطس من 4 جنيهات خضروات - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، وضخ معروض قوي في كافة أسواق الجمهورية بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضار والفاكهة.

وفى الأسواق اليوم استقرت غالبية أسعار الخضراوات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 4.5  إلى 6.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات والبصل 9 إلى 15 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 9.5 جنيه والباذنجان الرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 و20 جنيه والفلفل الرومى 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الصوب 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 10 إلى 14 جنيها وبلغ الخيار 7 إلى 10 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 9 جنيهات.


أسعار الخضراوات

أسعار الطماطم

اخبار الاقتصاد



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