اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ مساعد بإعلام القاهرة: دراما المتحدة الـ15 حلقة تميزت بالحبكة الدرامية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:19 ص
أستاذ مساعد بإعلام القاهرة: دراما المتحدة الـ15 حلقة تميزت بالحبكة الدرامية الشركة المتحدة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة بسنت مراد، أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات قدمت المسلسلات الـ 15 حلقة خلال مسلسلات رمضان 2023، وهو ما يستحق التحية نظرا للتوجه لهذا النوع من الدراما التى تتميز بالحبكة الدرامية الواضحة بقصة المسلسل من انطلاقه حتى نهايته.

وأضافت الدكتورة بسنت مراد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن مسلسلات الـ 15  حلقة للشركة المتحدة تواكب التطور العالمى من خلال إيجاد قالب درامى بعيدا عن المط والتطويل والحشو ويكون مسلسل غنى بالمعلومات تستعدى التطويل غير المبرر فى الحلقات .

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الًـ 15 حلقة تعكس أن السيناريست والمخرج متمكن فى أن يصل برسالته فى 15 حلقة والجمهور يميل لهذا النوع من الدراما القصيرة وهذا نوع ناجح فى هذه الفترة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة. 


مسلسلات رمضان2023

المتحدة للخدمات الاعلامية

دراما الشركة المتحدة



الموضوعات المتعلقة

نعيم وعم ربيع الأبرز.. ملوك الجدعنة والإخلاص في مسلسلات رمضان 2023

الأحد، 16 أبريل 2023 04:00 م

أستاذ إعلام:"المتحدة تناولت قضايا اجتماعية بمسلسلات رمضان قد تسفر عن تعديل قوانين"

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:30 م

أحداث مشوقة فى الحلقات الـ22 من مسلسلات رمضان.. نيللي كريم تدخل النجع تحت حماية كمال أبو رية

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:26 ص

"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن أحداث الحلقات الـ21 من مسلسلات رمضان

الخميس، 13 أبريل 2023 10:26 ص

يسرا ودنيا وريهام.. من وحي مسلسلات رمضان اختاري إطلالة العيد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة