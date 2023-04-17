9 معلومات مهمة عن حديقة فريال التاريخية في محافظة بورسعيد

تتميز محافظة بورسعيد ، كونها البوابة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، وتطل على المجري الملاحي لقناة السويس، الذي منحها أهمية ملاحية على مستوى العالم.

وحفر المصريون، قناة السويس والتي على اثرها تم إنشاء محافظة بورسعيد، ولأهمية القناة حضر افتتاحها العديد من ملوك وأمراء العالم، وكان هذا الافتتاح في إحدى الأماكن المطله على القناة حينها وهو الموقع الحالي ل حديقة فريال التاريخية

ويقدم "اليوم السابع"، خدمه لقرائه بتوفير عدد من المعلومات المهمة عن هذه الحديقة التاريخية التي باتت مزاراً سياحية نظراً لطابعها التاريخي والجمالي، وجاءت أهم المعلومات عنها كالتالي:

1) تقع حديقة فريال التاريخية بحى الشرق ببورسعيد على مساحة 21904 أمتار وهي شاهد على تاريخ بورسعيد.

2) شهد افتتاحها حفل مهيب خلال افتتاح قناة السويس بعد حفرها بحضور أمراء وملوك العالم.

3) سميت بهذا الاسم نسبة للأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق الأول.

4) تطل الحديقة على مجرى قناة السويس من الناحية الشمالية.

5) تتكون الحديقة من ثلاث منصات بمساحات خضراء أنشأت وقت الإفتتاح وخصصت المنصة الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

6) حضر الحفل طبقا لمراجع تاريخية الخديوي إسماعيل، وفيرناند ديلسبس، وأوجيني، إمبراطورة فرنسا، التى سمى شارع بإسمها وكانت تركب عربة يجرها الخيول طافت بها شارع الميناء وحى الشرق حتى وصلت لحديقة فريال وفرنسوا جوزيف، إمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، والأمير هنري، شقيق ملك هولندا، وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة، والأمير محمد توفيق ولي العهد، والأمير طوسون نجل محمد سعيد باشا، وشريف باشا، ونوبار باشا، والأمير عبد القادر الجزائرى، بالمنصة الكبرى.

7) قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تطوير الحديقة وتضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، وكوبرى خشبى.

8) توجد بالحديقة عدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات تاريخية للحديقة وتاريخ بورسعيد بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية.

9) تم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالحديقة وطلاء واجهة العمارات، كما يوجد بالحديقة نظام مراقبة كاميرات متكامل وشركات متخصصة في النظافة والأمن.