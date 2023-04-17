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20 مليون مسلم يستفيدون من خدمات "الترجمة واللغات" بالمسجد الحرام

الإثنين، 17 أبريل 2023 05:29 م
20 مليون مسلم يستفيدون من خدمات "الترجمة واللغات" بالمسجد الحرام المسجد الحرام
كتب- وكالات

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سخرت وكالة اللغات والترجمة العديد من الوسائل التقنية الحديثة، لبث خطب ودروس المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الرسالة إلى أكبر عدد من المستفيدين حول العالم، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة.

ونقلت (واس) عن وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي، أن الوكالة سعت لاختيار الكفاءات البشرية المتميزة من المترجمين والتقنيين المتخصصين لترجمة ونقل خطب ودروس المسجد الحرام، وكذلك البرامج الرمضانية، والاستفادة من خدمة البث على مدار 24 ساعة عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة FM.

وأشاد بالزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين (19893925) مستفيدا حول العالم، وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الثلث الثاني منه، مما يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المسلمين كافة بالمسجد الحرام، وحول العالم، مواكبة بذلك رؤية المملكة 2030.

 


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