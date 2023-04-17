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"100 مليون صحة" يشارك فى التأمين الطبى لاحتفالات قداس عيد القيامة المجيد بالإسماعيلية

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:01 ص
"100 مليون صحة" يشارك فى التأمين الطبى لاحتفالات قداس عيد القيامة المجيد بالإسماعيلية فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شاركت فرق المبادره الرئاسيه "100 مليون صحة" و"التواصل المجتمعى" فى التأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامه المجيد بمطرانية الاقباط الارثوذوكس بالإسماعيلية.
 
يأتى ذلك فى إطار خطة استعدادات وزارة الصحه والسكان للتأمين الطبي لإحتفالات عيد القيامه المجيد، وتحت إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.
 
وحرص الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والدكتورة ريم مصطفى، مساعد وكيل وزارة الصحة وفريق الإشراف بالمديرية على تقديم التهنئه بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدين على روح المحبه والاخاء بين أبناء الوطن الواحد.
 
وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية إلى مشاركة فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية والعنايه بصحة المرأه والاعتلال الكلوي ولقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى فريق التواصل المجتمعي ‎لتقديم التوعية الصحيه للمواطنين داخل الكنائس والتى تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد، إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، وأثنى قساوسة الكنيسة على الجهد المبذول من أعضاء الفريق الصحي للتأمين الطبى للإحتفال بعيد القيامه المجيد.
 
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (1)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (1)

فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (2)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (2)

فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (3)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (3)

فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (4)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (4)

فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (5)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (5)

فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (6)
فريق 100 مليون صحة يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة (6)
 

الاسماعيلية

المبادرة الرئاسية

صحة الاسماعيلية

100مليون صحة

عيد القيامة المجيد



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