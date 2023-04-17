هولندا تستثمر 100 مليون يورو بأوكرانيا لتمويل الزراعة فى إطار دعم التعافى

أ ش أ

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندية ليسجى شرينيماخر، أن هولندا تستثمر 100 مليون يورو فى أوكرانيا، من خلال البنك الدولى كضمانات لتمويل الزراعة فى البلاد.



وأوضحت الوزيرة -حسبما نقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "هولندا تستثمر 100 مليون يورو من خلال البنك الدولى كضمانات لتمويل الشركات الزراعية فى أوكرانيا، على سبيل المثال، فى المولدات لمساعدة البلاد خلال الشتاء القادم".

جاء إعلان وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندية عن هذا الالتزام فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.

ووفقا للوزيرة، فإن هذا يعد أول تنفيذ ملموس فى مجال دعم التعافى بقيمة 2.5 مليار يورو الذى وعدت به هولندا لأوكرانيا فى وقت سابق من هذا العام، وكان التركيز بهذا المبلغ الكبير على الدعم العسكرى، لكن شرينيماخر تقول أنه يتم النظر أيضا فى خيارات الدعم الأخرى.



وقالت الوزيرة أن هناك 40 مليون يورو مخصصة بشكل خاص للشركات الزراعية حتى تتمكن من شراء الحبوب هذا الموسم أو استبدال المعدات الزراعية التى تعطلت.



وأشارت إلى أن المبلغ المتبقى البالغ 100 مليون يورو مخصص ليس فقط لشراء المولدات، ولكن أيضا لإصلاح الطرق.



وتابعت الوزيرة أن هولندا ستواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.