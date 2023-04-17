نقل برلسكونى من وحدة العناية المركزة لغرفة عادية

كتب: أحمد علوى

نقل رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى، الذى يعانى من سرطان دم مزمن، من وحدة العناية المركزة إلى غرفة عادية فى أحد مستشفيات ميلانو، حيث يتلقى العلاج من التهاب فى الرئة

وذكرت صحيفة ”كورييرى ديلا سيرا” اليومية التى تصدر فى ميلانو نقلا عن شقيقه باولو بيرلسكونى قوله: ”كل شيء على ما يرام.. لقد خرج من العناية المركزة”.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية ”لابريس” أن باولو برلسكونى أكد نقل شقيقه من وحدة العناية المركزة فى مستشفى سان رافاييل التى دخلها فى الخامس من أبريل الجاري.

وامتنع المستشفى عن التعليق، على التقرير الصحفى لكنه أكد أنه سيصدر تقريرا حول الحالة الطبية لبرلسكونى (86 عاما) غدا الاثنين.

كان برلسكونى قد نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج مما قال أطباؤه أنه التهاب فى الرئة.

خلال فترة إقامته بالمستشفى، أعلن أطباؤه، وبينهم طبيبه الشخصى، أن بيرلسكونى الذى تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، مصاب بسرطان الدم المزمن.