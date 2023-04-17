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موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:02 ص
موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات نهاية العام التى تنطلق فى يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتم إتاحة أرقام جلوس الطلبة إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتسليمها ورقيا للطلاب في المدارس منتصف مايو المقبل، حيث تعمل كنترولات الثانوية العامة على مراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة والأوراق الخاصة بالطلاب المنازل والنظاميين، تمهيدا لإعداد أرقام الجلوس حسب عدد اللجان في كل محافظة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة، أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 

التربية والتعليم

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تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

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