مكر سيدة.. زعمت اختطاف طليقها لطفلتيها لابتزازه ماديا

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية حقيقة ادعاء إحدى السيدات اختطاف نجلتيها من قِبل طليقها، وأفادت الداخلية أنه بشأن ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لشخص يدعى خلاله قيام (آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ) بإختطاف ابنتي صاحبة الحساب .. وتم تحرير محضر بالواقعة .

بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد الشاكية وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) والمشكو فى حقه (طليق الشاكية - مقيم بمحافظة كفرالشيخ ) وتبين قيام الشاكية بتحرير محضر ضد طليقها سالف الذكر مدعيةً أنه قام بإختطاف نجلتيها الصغار "من زوج آخر" لوجود خلافات مالية بينهما ، وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة وتواجد نجلتيها الصغار بصحبة (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة) وبإستهداف المذكور وضبطه أقر بتواجد الطفلتين برفقته وذلك بناء على طلب والدتيهما "الشاكية" للإحتفاظ بهما طرفه منذ تاريخ 1/4/2023 لقيامها بإتهام طليقها "المشكو فى حقه" بخطف أطفالها لإجباره على سداد المبالغ المالية محل الخلاف .

بمواجهة الشاكية بما جاء بالتحريات أيدتها .. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما ، وتسليم الطفلتين إلى والدهما مع أخذ التعهد اللازم عليه برعايتهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.