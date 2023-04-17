مصرع طفل أسفل عجلات القطار فى قنا

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار أمام منطقة الزهراء بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات ب يفيد مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات قطار بمركز دشنا، وتبين مصرع مصعب حمادة محمد عبد اللاه، 10 أعوام، من الصعايدة بمركز دشنا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
جثة
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لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار أمام منطقة الزهراء بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
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