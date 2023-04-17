اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات القطار فى قنا

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:13 م
مصرع طفل أسفل عجلات القطار فى قنا جثة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار أمام منطقة الزهراء بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات ب يفيد مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات قطار بمركز دشنا، وتبين مصرع مصعب حمادة محمد عبد اللاه، 10 أعوام، من الصعايدة بمركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



 


مصرع طفل

حادث قطار

مركز دشنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة