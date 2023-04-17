اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 فى اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء التسابق بصحراوى الفيوم

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:47 م
مصرع شخص وإصابة 13 فى اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء التسابق بصحراوى الفيوم حادث ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين إثر اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء تسابق للدراجات النارية بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق الفيوم الصحراوى أمام التحويلة تجاه الرماية نطاق منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 10 موتوسيكلات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى الهرم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


أمن الجيزة

حادث مرورى

اخبار عاجلة

سباق موتوسيكلات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة