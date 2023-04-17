مصرع شخص وإصابة 13 فى اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء التسابق بصحراوى الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين إثر اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء تسابق للدراجات النارية بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق الفيوم الصحراوى أمام التحويلة تجاه الرماية نطاق منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 10 موتوسيكلات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى الهرم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.