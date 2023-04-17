اليوم السابع
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مصرع شخص مجهول الهوية بعدما صدمه القطار فى بنى سويف

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:40 م
مصرع شخص مجهول الهوية بعدما صدمه القطار فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار قرب مزلقان قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.
 
ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التعرف على هويته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن عقب تعرف أهليته عليه.

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