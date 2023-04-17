اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص عى الطريق الصحراوى

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:21 م
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص عى الطريق الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى، بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة  ميكروباص نتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 9 آخرين وتم نقلهم الى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


امن القاهرة

حادث مرورى

اخبار الحوادث

الطريق الصحراوى

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة