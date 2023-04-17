مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص عى الطريق الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى، بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 9 آخرين وتم نقلهم الى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.