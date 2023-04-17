مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بطريقى الدولى والزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير اليوم الاثنين بمركزى ايتاى البارود وادكو بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع فاطمة.م.ا 56 سنة وإصابة شخص اخر أثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل بالطريق الدولى دائرة مركز إدكو.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى إيتاى البارود أصيب شخصان بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اليوم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية التوفيقية دائرة مركز ايتاى البارود بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.