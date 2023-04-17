مسلسل تحت الوصاية.. ماذا يقصد بالولاية على المال ودور النيابة فى حماية القاصر

كتب ــ محمود راغب

يعتبر مسلسل " تحت الوصاية " للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحدا من أهم المسلسلات الاجتماعية فى دراما رمضان 2023، حيث يسلط المسلسل الضوء على مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة.

وبعد تسليط الضوء على هذه القضية، ما هو المقصود بالولاية على المال ودور النيابة العامة في حماية القاصر، ودور الولي والتزاماته ومسئولياته، وهو ما نستعرضه فيما يلى:

- المقصود بالولاية على المال:

الولاية على مال القاصر يقصد بها السلطة التي تخول الولي حق الإشراف على الشؤون المالية للقاصر ومن ذلك حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها بما يحقق مصلحة القاصر –الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرون من عمره-، وتكون تلك الولاية للأب بحسب الأصل ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر.

كما أنه يمكن أن تكون الوصاية للأم في أحوال عديدة لا سيما إذا ما كان الأب والجد متوفيان، فتتولى حفظ مال القاصر وإدارة شؤونه المالية، ويراعى أنه يجب على الولي أو الوصي بصفة عامة القيام بمهام تلك الولاية ولا يجوز له أن يتنحى عن الولاية إلا بإذن المحكمة ويحدد القانون كيفية إشرافه على أموال القاصر وحدود مسؤولياته، كما تتولى النيابة العامة المختصة الدور الأهم في مسائل الولاية على المال.

- دور النيابة العامة في حماية القاصر:

لما كان القانون يكفل حقوق عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين فقد أناط بالنيابة العامة المختصة بحماية تلك الحقوق.

فالنيابة العامة المختصة بهذه المسائل هي نيابة شئون الأسرة للولاية على المال أو ما يطلق عليها "النيابة الحسبية" والتي هي تتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين ومن في حكمهم بصفة عامة وليس القاصر وحده، ولما كان القاصر من بين هؤلاء فإن النيابة العامة تتولى رعاية مصالحة وكفالة حقوقه بهذا الصدد كما أن لها الإشراف على إدارة المال والعمل على نماء ذلك المال.

- دور الولي والتزاماته ومسئولياته:

الولاية على المال تقتضي أن يقوم الولي بمهام الإشراف على الشؤون المالية للقاصر بما يحقق مصلحة القاصر ويحفظ ماله حتى لايضيع عليه أو تفوت مصلحته فيه، ويكون ذلك تحت رقابة صارمة من النيابة العامة ومحكمة الأسرة كذلك لتقدير مصلحة الصغير وحماية حقوقه بالنظر إلى ما ينفعه وما يضره.

كما يلتزم الولي بتحرير قائمة يذكر فيها جميع أموال القاصر وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي حالة قيام أحد الأفراد بالتبرع بمال للصغير يقوم الولي بتحرير ذلك أيضا خلال شهرين من تاريخه، وتقدم هذه الفائمة إلى النيابة العامة ويتم قيد جميع بياناتها بالسجلات المخصصة لذلك كما تُعرض على محكمة الأسرة لشئون الولاية على المال، ويجوز اعتبار التأخير في تحرير قائمة الأموال تعريض المال للخطر يمكن معه سلب الولاية عن الولي.

جدير بالذكر، أيضاً أن الجد يكون ملزماً بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارته للمال قبل أول يناير من كل سنة، وكذلك خلال 30 يوماً من إنتهاء الوصاية أو ما في حكمها، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك، كما أنه لا يجوز للجد أن يتصرف في مال القاصر سواء بالبيع أو الشراء أو التنازل عنه أو التبرع به أو غير ذلك إلا بعد عرض الأمر على المحكمة، ويكون الجد مسؤولاً عن ذلك المال كما يُسأل الوصي عن مال القاصر.

وكان المجلس القومى للمرأة ، أكد أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة ، وتعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على اطفالها وهى القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والانفاق أيضا على اطفالها .

وأشار المجلس إلى أنه قد تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمه