مسجل خطر يعترف باستئجار سيارة ملاكي لتوصيل الحشيش لعملائه في القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم ضبطه، بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، أمام رجال المباحث أنه لجأ للاتجار بالمواد المخدرة، طمعا في تكوين ثروة طائلة، وأشار أنه تحصل على كمية من مخدر الحشيش، من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء محل سكنه، وعدة أماكن أخرى.

أضاف المتهم أنه استأجر سيارة ملاكي، لتوصيل المواد المخدرة لعملائه، حيث يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه أثناء قيادته السيارة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، السابق اتهامه في عدة قضايا، حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.