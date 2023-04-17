مسجد ووكالة الشوربجى بالإسكندرية.. فن عمارة العصر العثمانى وملتقى الطلاب العرب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يعد مسجد ووكالة عبد الباقي الشوربجي، من أقدم مساجد الإسكندرية وأكبر مساجد الحي التركي، والنموذج الوحيد الباقي من وكالات العصر العثماني في المدينة، بعد أن قام مؤسس المسجد والوكالة، بوضعهما وقفا للخير وريعا لطلاب العلم من مصر والدول العربية.

ويعود تاريخ مسجد عبد الباقي الشوربجي إلى العصر العثماني، في سنة 1171 هجرية 1785 م، من إنشاء الحاج عبد الباقي شوربجي بن الشرنوبي الشهير بابن زقوقح قائد قلعة الركن الموجودة بالميناء الغربي، والمسجد في المحور الرئيسي للحي التركي بالمحجة الكبرى للحي المعروفة باسم سوق الميدان وهو أحد المساجد المعلقة الشهيرة بالمحافظة.

عمرت منطقة المنشية بعد الفتح العثماني لمصر ببعض آثار العثمانيين مثل: سوق الترك ووكالة الجوربجي ومسجد تربانه حدود المسجد الحد القبلي: شارع الصاغة الصغرى، والحد البحري: ينتهي إلى بيت القهوة، والحد الشرقي: المنازل الخاصة بوكالة الجوربجي، والحد الغربي: شارع محمود ذهني النقراشي "الميدان" المنشئ هو الحاج عبد الباقي جورجي ابن المرحوم محمد الشرنوبي وتاريخ الإنشاء كما ورد في النص التأسيسي أعلى الباب الرئيسي لبيت الصلاة يرجع إلى شهر ربيع الآخر لعام 1171هـ - 1758م قرار التسجيل مسجل بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951م.

مكونات المسجد يتكون من طابقين وهو مسجد معلق الطابق الأرضي: يشغل مجموعة من الحوانيت للصرف من ريعها على المسجد، وميضأة للمياه ومحلان يستخدمان بيت القهوة الطابق العلوي: مكون من ثلاث خرجات تحيط بالمسجد عدا الجهة الجنوبية القبلة وجميعها مسقوفة بسقف خشبي، وبالطابق العلوي بيت الصلاة الوصف الوصف الخارجي يأخذ شكل مستطيل ويتكون المسجد من مستويين الأول يشمل الحوانيت والثاني يشمل الخرجات وبيت الصلاة والواجهة الرئيسية تطل على "الميدان" طولها 42.15م وارتفاعها 11.35م وهى مستويان والجزء السفلي عبارة مجموعة من الحوانيت عددها 11 حانوتاً، و المدخل الغربي هو الرئيسي أشبه بالمداخل التذكارية، والواجهات الفرعية تتمثل في واحدة طولها 11.35م والجزء السفلي منها حوالي 6 حوانيت أحدهما خاص بالسبيل والواجهة الجنوبية مبنية بالطوب الأحمر بها فتحة الباب والرحبة تتكون من إيوانين بالجهتين الشمالية الشرقية والغربية لبيت الصلاة وبينهما دور قاعة غير مسقوفة الخارجات الخارجة الشمالية تطل على الرحبة وبجدار الخارجة الجنوبي يوجد الباب الرئيسي لبيت الصلاة، والخارجة الغربية تطل على شارع الميدان وبه ثمانية أعمدة من الرخام الأبيض مختلفة الأشكال، والخارجة الشرقية تصل إليها من الخارجة الشمالية ويوجد بجدارها الجنوبي أربعة نوافذ بمصراعين وشباك من الخرط المأذنة لا توجد مأذنة للمسجد ويظهر من قاعدتها أنها تبدو سداسية أوثمانية الأضلاع بيت الصلاة ندخل إليه من خلال ثلاثة أبواب الشمالي والشرقي والغربي والباب الرئيسي هو الشمالي الباب الشمالي، منتصف الجدار الشمالي لبيت الصلاة وهو عبارة عن مصراعين من الخشب المصنع بالنحاس داخل المسجد عبارة عن خمسة أروقة موازية لجدار القبلة وسقف المسجد خشبي به رسوم زيتية ويتوسط بيت الصلاة شخشيخة من الخشب بها شبابيك للتهوية والإضاءة المحراب يتكون من حنية نصف دائرية تعلوها طاقية بعقد مدبب ترتكز على عمودين من الرخام على طراز لباروك دكة المصلين على يسار الباب الرئيسي لبيت الصلاة دكة المبلغ، غير موجودة الآن ويوجد منها السلم الخشبي وباب الدكة الملحقات السبيل: له تصريح أسفل وكالة الجوربجي الٌكتاب: يعلو السبيل واندثرت معالمه، الساقية والمراحيض المنبر على يمين المحراب مكون من ريشتين يحوى صدر المحراب باب المقدم وبه سلم ينتهي بجلسة الخطيب والمحاطة أسفله بابي الروضة.



مسجد الشوربجي في الاسكندرية



مسجد الشوربجي من الداخل