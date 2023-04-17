اليوم السابع
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مستريحا الشقق السكنية بالقاهرة يعترفان: نفذنا 3 جرائم نصب سابقة

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:00 ص
مستريحا الشقق السكنية بالقاهرة يعترفان: نفذنا 3 جرائم نصب سابقة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أعترف متهمان أمام النيابة العامة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية في منطقة النزهة، واضافا بإرتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم.
 
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين. 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى عدد97 حكم قضائى بإجمالى 187 سنة حبس" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة)، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية نصب ، حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة"، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وكذا الترويج له من خلال صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
وتم بإرشاد أحدهما ضبط 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامى وعدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين، وبعض العقود وجهاز "لاب توب".

نصب

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