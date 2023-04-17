مرور مكثف على منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية للاطمئنان على تطبيق خطة الطوارئ

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور محمد سامى حامد، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، فى وقت مبكر من صباح اليوم، مرورا مفاجئا على مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك.

شمل تفقد أقسام الطوارئ للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبى أثناء احتفالات الأعياد على أعلى مستوى، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد خلال الزيارة اقسام الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، القسطرة وعناية القلب، الغسيل الكلوى، الأقسام المختلفة بالمستشفيات.

وخلال الجولة حرص مدير الفرع على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية بالأقسام الطبية المختلفة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية والاستماع لآراء المنتفعين حول الخدمات الخدمات الطبية المقدمة لهم، بالإضافة إلى مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات، وتطبيق البروتوكولات العلاجية، موجهاً بتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية للمنتفعين على مدار الساعة.

وشدد على متابعة الصيانة الدورية لكافة التجهيزات تجنبا لأى أعطال مفاجئة، كما أكد على أفراد شركة الأمن حسن استقبال المنتفعين.

كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر المخزون الاستراتيجى للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمستشفى، طبقًا لخطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبى لاحتفالات الأعياد بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأكد مدير الفرع خلال الجولة على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين داخل منشآت فرع الإسماعيلية على مدار الساعة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ووفقا لتعليمات الدكتور احمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية وتكثيف المرور على كافة المنشآت والتأمين الطبى لاحتفالات الاعياد « عيد القيامة - شم النسيم - عيد الفطر المبارك».