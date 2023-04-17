محافظ قنا يتابع استلام أثاث مكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، استلام أثاث مكتبة مصر العامة بقنا، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و المهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان، و المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وأعضاء لجان المواصفات والفحص.

وقام محافظ قنا، بمعاينة قطع الآثاث التي تم توريدها، وأعمال التشطيبات النهائية بمبني المكتبة، ووحداته المختلفة، وأبدى محافظ قنا بعض الملاحظات الفنية على أثاث المكتبة، وتشطيباتها النهائية، ووجه بتسجيل تلك الملاحظات، وكلف مسئولي الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يتم استلام أي آثاث غير مطابق للمواصفات، وشدد علي ضرورة توريد آثاث طبقا للمواصفات المدونة بكراسة الشروط، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

وأكد محافظ قنا، أن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال ، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم ، مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

يُذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت " واي فاي " ) ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.