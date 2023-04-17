محافظ جنوب سيناء يشارك عمال النظافة بشرم الشيخ فى مأدبة إفطار جماعى

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ مائدة الإفطار السنوية التى يقيمها المحافظ لمكافأة وتكريم عمال النظافة بكافة قطاعات المدينة، والتى أقيمت بحديقة نادى شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ورؤساء القطاعات بالمدينة.

وقدم المحافظ التهنئة للعمال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأشاد بجهودهم وتفانيهم فى العمل لظهور المدينة بالشكل الحضارى أمام زائريها من مختلف جنسيات العالم.

كما قدم الشكر للجهاز التنفيذى بالمدينة، ورؤساء القطاعات والمشرفين، لجهودهم على مدار 24 ساعة، مثمنا جهودهم ودورهم حتى ظهرت مدينة السلام بهذا المستوى العالمى من النظافة والجمال.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ استعادة مكانتها السياحية والجمالية بفضل تكاتف الجميع، وحرصهم على الارتقاء بها، كما قدم الشكر لرجال الأعمال الذين يدعمون المدينة خاصة خلال فترة المؤتمرات الدولية الكبرى.

وأهدى المحافظ عمال النظافة مكافأة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.