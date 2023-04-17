محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بالعيد

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وفدا من القساوسة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، في مكتبه اليوم، بمدينة شرم الشيخ.

وهنأ وفد الكاتدرائية محافظ جنوب سيناء وشعب المحافظة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، معربين عن شكرهم لمحافظ جنوب سيناء لتلك الطفرة الهائلة والمشروعات القومية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وخلال اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بتلك الزيارة، متمنيا دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين في سبيل إعلاء كلمة مصر عاليا.

وأكد فوده على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطا بأواصر المحبة والسلام لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشًا وشرطة وقيادة.