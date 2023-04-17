محافظ الدقهلية يدشن مهرجان استاد المنصورة الرياضى للسباحة والزعانف.. صور

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأحد، مهرجان استاد المنصورة الرياضى للسباحة والزعانف فى نسخته الثانية بمشاركة 250 متسابقا منهم عدد من أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور تامر البسنديلى رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور طارق دهب معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقام " مختار" بتكريم عدد من الأبطال من ذوى القدرات الخاصة المشاركين فى هذا المهرجان لتحفيزهم ودعمهم لمواصلة التدريب والتميز للحصول على بطولات محلية ودولية.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الداعم الأول للرياضة فى مصر لاكتشاف المواهب فى كافة الالعاب الرياضية المختلفة، سواء فى كرة القدم من خلال مشروع كابتينو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، أو فى ممارسة الألعاب الفردية بكافة أنواعها منها السباحة، ورفع الأثقال، والملاكمة وغيرها.

وقال "مختار" دعمى الكامل لكافة أبنائى المشاركين فى هذا المهرجان حتى يخرج لنا جيل يرفع راية الدقهلية ومصر فى المحافل الرياضية الدولية، كما يرفع أبنائها دائما اسمها فى كافة البطولات المحلية والدولية.

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية دائماً يخرج منها العلماء والأبطال فى كافة المجالات الدينية والفنية والرياضية والثقافية والعلوم بكافة أنواعها.

وثمن " مختار" دور مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضى على جهوده المبذولة من أجل النهوض بالرياضة والرياضيين من أبناء وأعضاء الاستاد فى كافة الالعاب الفردية.

ومن جانبه قام رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، بإهداء درع الاستاد إلى محافظ الدقهلية، تقديراً لدوره الدائم فى دعم استاد المنصورة، وكافة الأنشطة الرياضية التى تنفذ به، كما أهدى درع الاستاد إلى نائب المحافظ، والى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والى وكلاء المديرية للشباب وللرياضة والى مدير عام إدارة الشباب والرياضة بالمديرية.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالرياضة والرياضيين لبناء جيل قوى متسلح بالعلم والرياضة ليرفع راية مصر عالية خفاقة فى سماء المحافل الدولية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.