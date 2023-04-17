محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا أسفل محور كمال عامر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولة ميدانية مسائية مراحل العمل الجارية وانتظام تشغيل مواقف السرفيس والنقل الجماعى بمناطق ناهيا ببولاق الدكرور وأرض اللواء بحى العجوزة وبمحيط محطة قطارات بشتيل بمنطقة الصفطاوى شمال الجيزة.

وشهدت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء موقف السرفيس بمنطقه ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بحى بولاق الدكرور، حيث تم البدء فى الأعمال الإنشائية للموقف لخدمة المواطنين وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواصفات المحددة مع مراعاة توافر المعايير الخدمية للمواطنين كمقاعد الجلوس ونقاط الخدمة ودورات المياه ومحال تجارية.

وتفقد محافظ الجيزة موقف سرفيس أرض اللواء بحى العجوزة المقام حديثا، مؤكداً أن المحافظة تسعى نحو إقامة عددا من مواقف السرفيس بالعديد من القطاعات لخدمة المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية لما تنجم عنها من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضارى ولإحكام السيطرة على منظومة العمل.

كما تفقد محافظ الجيزة موقف الأقاليم الجديد بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر بامتداد موقف أرض اللواء، وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين للاطمئنان على انتظام العمل داخل الموقف وأبرز المعوقات التى تواجههم.

وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس ورئيس حى شمال بإزالة موقف سرفيس عشوائى بمنطقة الصفطاوى ومنع تواجد أى مواقف عشوائية بمحيط المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامى وأشرف بكر وعبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وشمال وبولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.