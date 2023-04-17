محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد ويوزع الهدايا على الأطفال

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد فى أسوان إقبالاً شعبياً كبيراً بتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية يتقدمهم أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه نائبة المحافظ غادة أبو زيد، بجانب فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

كان فى استقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس، وسط أجواء من الود والمحبة وتوزيع الألعاب على الأطفال وكروت التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان، إلى وروح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الاحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وأضاف المحافظ، أن مظاهرة الود والتآخى التى عمت أعياد القيامة المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة ولم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً.

وأوضح أشرف عطية، أن أسوان تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والتآخى بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء.

من جانبه أعرب الأنبا بيشوى عن تقديره وامتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة والأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة إخوانهم الأقباط فى احتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصرى على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق.

وقال، إننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد، وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى استقباله الدكتور مدحت فريد ممثل عن مجلس الكنيسة والذى عبر عن سعادته وامتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم.

وقدم محافظ أسوان، أيضا التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى استقباله أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليك والذى أكد أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل.



محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة (1)



محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة (2)



محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة (3)