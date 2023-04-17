محافظة مطروح: تحويل أعمدة إنارة عزبة وازن من هوائية إلى أرضية

كتب - أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، حيث قام مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد، بأعمال إنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة عزبة وازن بالكيلو واحد، بعد تحويلها من هوائية إلى ارضية، وذلك وسط فرحة الأهالى بإنارة المنطقة مع توجيههم الشكر لسرعة الاستجابة وتلبية مطلبهم بإنارة الأعمدة، مما يوفر مزيدا من الأمن بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماع متابعة استعدادات أجهزة المحافظة المعنية خلال الاحتفالات بعيد الربيع وايام عيد الفطر المبارك، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والازمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، وكذلك المراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والامصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات وما يتوقع سواء من،وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائى للاطمئنان على الأغذية المعروضة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

كذلك التنسيق مع منطقة إسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقى بلاغ باى طوارئ،وعمل مخطط لمناطق الرش والتطهير والإعلان عنها، وضرورة مراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة، بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أى طوارئ.