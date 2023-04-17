اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 06:00 م
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"لصوص لكن ظرفاء".. لص يسرق بنكاً بحيلة كورونا.. اعرف القصة

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. لص يسرق بنكاً بحيلة كورونا.. اعرف القصة حملة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".


 

الحلقة الخامسة والعشرين
 

قصة مختلفة هذه المرةه حيث اقتحم لص أحد البنوك وهدّد الموظّفين بالسّعال في وجوههم، ونقل عدوى فيروس كورونا لهم إذا لم يسلّموا له الأموال.

 

ولم يستخدم اللص أي سلاح تقليدي لسرقة مبلغ يفوق 4,200 يورو من أحد بنوك مدينة تورينو الإيطالية، لكنه هدد الموظفين بسلاح آخر وهو عدوى مرض "كوفيد-19".


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