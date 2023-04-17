اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 02:11 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:01 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 13 فلسطينيًا، من مناطق مُتفرقة فى الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص من بلدة "بيت ريما" شمال رام الله، وحي "أم الشرايط"، بمحافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل، واعتقال شاب من البلدة القديمة بالمحافظة ذاتها الواقعة جنوب الضفة. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيرة" في شمال محافظة "نابلس" الشمالية، واعتقلت أسيرًا محررًا، وأوضحت أنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من القدس، بوسط الضفة، وثلاثة من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس. 

واعتقلت قوات الاحتلال، أسيرًا مُحررًا من مُحافظة "طولكرم"، الواقعة بشمال غرب الضفة الغربية. 

وذكرت مصادر في محافظة "جنين" الشمالية، أن قوات الاحتلال احتجزت 10 شبان من بلدة "يعبد" على حاجز عسكري قرب قرية "دير شرف" غرب "نابلس"، لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم، مشيرة إلى أن غالبية الذين جرى احتجازهم هم أسرى مُحررون. 

وفى سياق متصل، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال الحربية قامت باعتقال الصيادين الأربعة قبالة شاطئ مدينة رفح وصادرت مركبي صيد.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 


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القدس



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