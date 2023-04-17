قطاع النقل البحرى يناقش الفرص الاستثمارية فى الموانئ المصرية

كتب سيد الخلفاوى

يعقد قطاع النقل البحري بالإسكندرية، 13 مايو المقبل، مؤتمر التميز والإبداع الأول فى نشاط النقل البحرى، فى العلمين الجديدة، تحت رعاية وزير النقل المهندس كامل الوزير، وبحضور العديد من الشخصيات العامة فى مصر والوطن العربى والمتخصصين فى مجال النقل البحرى فى كافة والوزارات المختلفة.

وخلال فعاليات المؤتمر تقام ندوة عن سياحة "اليخوت" والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل دعم "اليخوت" والترويج لها فى ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، وفرص الاستثمار بقطاع النقل البحرى، لاسيما الموانئ المصرية، والتى يرأسها ويديرها اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

وعلى هامش المؤتمر ينظم قطاع النقل البحرى احتفالية يوم البحارة (the best) للعام 2022/2023، والمرأة فى القطاع البحرى وتكريمهن داخل الحفل وكذلك إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص لتناول إنجازاته، وأهم الصعوبات التى تواجهه، من خلال جلسات حوارية ونقاش مع متخذ القرار بالحكومة المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنافسية والإبداع بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف اللازمة لتطوير هذا المجال بشكل أفضل، كما يتضمن المؤتمر بعض الفعاليات مثل ورش العمل والمعارض التى تسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والتواصل مع خبراء مجال النقل البحرى، وبالتالى تعزز فرصهم لتحقيق النجاح والتميز فى هذا المجال المتطور.

والجوائز المقترحة: هى جائزة أفضل موقع إلكترونى فى المجال الملاحى يقدم خدمات تفاعلية للعملاء، وجائزة أفضل مدير عمليات لخط ملاحى منتظم (Operation Manager)، وجائزة أفضل مشروع تخرج لطلبة الأكاديمية فى مجال الطاقة النظيفة فى النقل البحري/ الذكاء الاصطناعى (المشروع قابل للتطبيق تتبناه شركة تمويل للتنفيذ)، وجائزة التميز للمرأة العاملة بالنقل البحرى، وجائزة الشجاعة للبحار المتميز.