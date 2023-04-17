فريق جراحى بالتأمين الصحى ببنها يجرى جراحة نادرة لطفلة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة نادرة لطفلة تعانى من عيب تكويني في الشرج والمهبل ومجرى البول.

وأوضح المستشفى، في بيان له، أنه شارك في الجراحة الدكتور أحمد عبد المنعم استشاري جراحات ومسالك وتجميل الأطفال، الدكتور عمرو زكى استشاري جراحات الأطفال بجامعة عين شمس، وشباب الأطباء كل من أحمد سعد، سارة نسيم، إسلام البنايوسي وطاقم التمريض المتميز، فريق عمل مستشفى التأمين الصحي بنها.

وكشف الدكتور أحمد عبد المنعم، في بيان له، أن المستشفى استقبل الطفلة وكانت تعانى من عيب تكويني فى فتحات الشرج والمهبل ومجرى البول، حيث إنها تمتلك فتحة واحدة مشتركة، وتم إجراء جراحة ناجحة لها، منوهًا إلى أن الطفلة حالتها مستقرة بعد إجراء الجراحة العاجلة والتي استغرقت 4 ساعات.