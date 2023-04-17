فتيات وسيدات يشاركن فى ورش "القومى للمرأة" ببنى سويف ويبدأن مشروعهن.. صور

بنى سويف هانى فتحى

فتيات وسيدات من قرية ملاحية على جمعة، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، إحدى قرى حياة كريمة، نجحا فى تنفيذ مشروع الخيامية، وتفصيل المفروشات والتسويق لمنتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد حضورهن ورشة عمل نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف.

وقالت تقى الله تحسين، فتاة من قرية ملاحية على جمعة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف إحدى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، إنها شاركت فى إحدى ورش العمل التى نظمها المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود ضمن مجموعة من ورش العمل التى ينظمها المجلس للتدريب على ريادة الأعمال داخل قرى حياة كريمة.

وأضافت تقى الله تحسين ل اليوم السابع أنها شاركت فى مجموعة من سبع فتيات وسيدات من قرية ملاحية على جمعة من الأصدقاء والأقارب، مشيره إلى أنها وبقية المجموعة تم تدريبهن على عمل الخيامية والتفصيل فى دورة مكثفة لمدة ثمانية أيام نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف.

وقالت تقى الله تحسين أنها والمجموعة قاموا بشراء ماكينات خياطة وبعضهم كان يمتلك ماكينة خياطة والبعض الآخر قام بشراء ماكينة أخرى، مشيره إلى أنهم بدأوا فى تنفيذ المشروع وتصنيع بعض منتجات الخيامية وكذلك المفروشات والكثير من منتجات التفصيل.

واضافت سالمة عبد المولى أنهم يقومون بالتسويق لمنتجاتهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى وجود العديد من الزبائن من داخل القرية والقرى المجاوره لها.

وقالت نورة محفوظ أنها تقوم بشراء الأقمشة من بعض المحلات فى مدينة بنى سويف ثم يقومون بتوزيع مهام العمل لإنجاز الطلبيات المطلوبة منهم سواء كانت مفارش أو وغيرها من المنتجات.

واضافت تقى أنها وزملائها يعملن من الساعة التاسعة صباحا وحتى قرب صلاة المغرب، مشيره إلى أنهم يقسمون أنفسهم للذهاب إلى منازلهم لقضاء احتياجات المنزل.

وأشارت تقى إلى انها وزملايتها يعملن خلال الأيام الماضية على شغل الخيامية ومفارش الطاولات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متابعه "نقوم بقص مفارش الطاولات على حسب المقاس الخاص بالزبون ثم نبدأ عملية التطريز حتى يتم الانتهاء من تصميم المفارش بأشكال رمضان المعروفة.

وقالت تقى الله تحسين أنها قبل التدريب الخاص بالمجلس القومى للمرأة لم تكن تتقن العمل على ماكينات الخياطة مشيره إلى أنها خلال 8 ايام استطاعت أن تتعلم مهنة الخياطة والتطريز وعمل الخيامية ومفارش السراير والستائر.

وقالت تقى أن فريق العمل يضم سهير عبد الحسيب، صفاء أحمد الجمل، تقى الله تحسين، نورة محفوظ، ولاء عشرى، سالمة عبد المولى، زينب مصطفى

وقدمت تقى الله تحسين الشكر للمجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر فرع المجلس بمحافظة بنى سويف على ورش العمل التى يقوم بتنفيذها داخل قرى المحافظة وخاصة قرى حياة كريمة بالإضافة إلى دورات ريادة الأعمال.



أثناء تصنيع المنتجات



السيدات المشاركات فى المشروع



المنتجات المصنعة



بعض المنتجات المصنوعة



بعض المنتجات



تصنيع الخيامية



تصنيع مفارش الاسره



تقى الله تحسين



تقى تدربت فى ورش المجلس القومي للمرأة



تقى تعمل على ماكينة خياطة



فتيات بنى سويف



متدربات المجلس القومي للمرأة