فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، بالإضافة إلى طرح أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا.

وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك، اليوم، اللجنة المشكلة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال الاحتفالات بشم النسيم .