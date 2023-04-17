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ضبط 18 توك توك مخالفا في حملة بمركز أبو تشت بقنا

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:57 م
ضبط 18 توك توك مخالفا في حملة بمركز أبو تشت بقنا حملة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، برئاسة سيد تمساح، حملة مكبرة لضبط المخالفات في شوارع المدينة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 18 توك توك، و تحرير 23 محضر إشغال ومراقبة الأسعار، و 12 محضر نظافة، ومحضرين بيئة.
 
وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت، إن ذلك يأتي طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات لضبط الأسعار والمخالفات، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة، وأن هناك خطة محكمة، لضبط الشارع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
 
 
 
 


 

 


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