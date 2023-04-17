ضبط كمية من فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن تنظيم حملة لمتابعة محلات الجزارة ومحلات بيع الفسيخ ومحلات البقالة بالأسواق، تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد شم النسيم، وتم ضبط 40 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمرور على المحلات التجارية وضبط الأسواق.



وشارك في تلك الحملة كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة بالمركز، وعماد إدور مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود حسين مفتش تموين، والدكتور حسين عبد العاطي طبيب بيطرى، وبطرس فايز مفتش أغذية، وعلاء الدين عبد الراضي أمين شرطة بوحدة مباحث التموين بالأقصر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 40 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام وتم اعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة، وضبط جوال دقيق بلدي بأحد المخابز الشامية التى تعمل بدون ترخيص، وضبط 5 مخالفات عن عدم الإعلان عن أسعار اللحوم ومحلات البقالة وعدم وجود شهادات صحية، وضبط عدد 2 مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط في المواعيد المحددة، وقد تم تحرير محاضر للمخالفين وجاري العرض على النيابة العامة.



فيما قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، بزيارة كنيسة ماري جرجس بأرمنت الوابورات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث رافق رئيس المركز في الزيارة نائبى رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق ورؤساء القرى بالمركز، وذلك في ضوء روح المودة والمحبة والأخوة التي تجمع بين شعب مصر، وأن المصريين جميعا شركاء في بناء هذا الوطن ويعملون معا للنهوض به، وسيظلون يداً واحدة ورمزاً للتسامح بين الأديان وأن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان والإستقرار بإذن الله.





ضبط 5 مخالفات عن عدم الإعلان عن أسعار اللحوم بأرمنت



ضبط 40 كيلو فسيخ غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأرمنت



ضبط جوال دقيق بلدي بأحد المخابز الشامية تعمل بدون ترخيص







