ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة لبيعه 36 ألف لتر سولار وبنزين فى السوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 36 ألف لتر سولار وبنزين قام احد اصحاب محطات وقود السيارات بمركز الدلنجات بالتصرف فيهم بغير وجه حق بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعمة، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود.

مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بإحدى العهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لإعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.