صحة بنى سويف تحرر 5 محاضر لمنشآت غذائية لبيع أسماك غير صالحة

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية لبيع الأسماك والرنجة والفسيخ، وذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وتداول وبيع الأغذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتفقد وكيل وزارة الصحة 7 منشآت غذائية، حيث تم إعدام 53 كيلو من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لمخالفة القرار 97 لسنة، 67، وتحرير 3 محاضر لمخالفة القرار 96 لسنة 67، وتم وقف نشاط لمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة
رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته فريق الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة بني سويف بحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي وعدد من المراقبين الصحيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة