صحة بنى سويف تحرر 5 محاضر لمنشآت غذائية لبيع أسماك غير صالحة

وتفقد وكيل وزارة الصحة 7 منشآت غذائية، حيث تم إعدام 53 كيلو من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لمخالفة القرار 97 لسنة، 67، وتحرير 3 محاضر لمخالفة القرار 96 لسنة 67، وتم وقف نشاط لمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة

رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته فريق الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة بني سويف بحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي وعدد من المراقبين الصحيين.







