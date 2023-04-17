سوناك يلقى باللوم على "أعداء الرياضيات" فى خسائر اقتصاد بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

تمتلك المملكة المتحدة "عقلية مضادة للرياضيات" تعيق الجهود المبذولة لتحسين مهارات الحساب، كما يقول رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وهو يعيد إطلاق خطته لجعل تعليم الرياضيات حتى سن 18 عام إلزاميا.

وفقا لصحيفة الجارديان من المتوقع أن يجادل رئيس الوزراء في خطاب موجه إلى الطلاب والمعلمين وغيرهم، بأن الفشل في اعتبار الحساب مهارة أساسية مثل القراءة يكلف الاقتصاد البريطاني مبالغ ضخمة.

في مقتطفات لخطاب سوناك المقرر اليوم نشرها داونينج ستريت، سيقول رئيس وزراء بريطانيا: "علينا تغيير هذه العقلية المعادية للرياضيات، يجب أن نبدأ في تقدير الحساب على حقيقته - مهارة أساسية لا تقل أهمية عن القراءة.. لن أجلس وأسمح لهذا الإحساس الثقافي بأنه من المقبول أن تكون سيئًا في الرياضيات.. حملتي لتحويل نهجنا الوطني في الرياضيات بانها ليست لطيفة .. يتعلق الأمر بتغيير كيفية تقديرنا للرياضيات في هذا البلد ".

في خطاب آخر، في يناير، كشف سوناك لأول مرة خططه لجعل دراسة الرياضيات إلزامية للجميع حتى سن 18 عامًا، بدلاً من الحد الأدنى الحالي البالغ 16 عامًا.

وبحسب صحيفة الجارديان، قال النقاد ، بما في ذلك أحزاب المعارضة ، إن الوعد لا معنى له بدون خطة متماسكة ، بما في ذلك المال لتدريب المزيد من معلمي الرياضيات.

ووفقا للتقرير، تعهدت الحكومة البريطانية بتشكيل مجموعة استشارية تضم علماء رياضيات وخبراء تعليم وممثلين عن الأعمال لتقديم المشورة بشأن المحتوى الحسابي المطلوب ، وما إذا كان سيتم إنشاء مؤهل رياضيات جديد لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا.

قالت بريدجيت فيليبسون ، وزيرة التعليم في الظل في حزب العمال: "مرة أخرى ، يحتاج رئيس الوزراء إلى إظهار عمله: لا يمكنه تقديم هذا التعهد الفارغ بدون المزيد من معلمي الرياضيات. ولكن بعد 13 عامًا من فشل أطفالنا ، أخطأت حكومة حزب المحافظين مرارًا وتكرارًا هدفها لمعلمي الرياضيات الجدد ، مع اتساع فجوات التحصيل في الرياضيات وترك المعلمين الحاليين بأعداد كبيرة ".